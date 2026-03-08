Parçalı Bulutlu -2.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.03.2026 06:11

Norveç'te ABD Büyükelçiliği'nde patlama

Norveç'in başkenti Oslo'da ABD Büyükelçiliği'nde patlama sesi duyulurken polis, ölü ya da yaralı olmadığını açıkladı.

Norveç'te ABD Büyükelçiliği'nde patlama

Norveç basınına göre polis, yerel saatle gece yarısı 01.00 civarında ABD Büyükelçiliği'nde patlama meydana geldiğini ve henüz ölü veya yaralı bilgisi almadıklarını duyurdu.

Polis Sözcüsü Mikael Dellemyr, kamu yayıncısı NRK'ye yaptığı açıklamada, patlamanın büyükelçiliğin konsolosluk bölümünde meydana geldiğini ve küçük çaplı hasara yol açtığını belirtti.

Görgü tanıkları da patlamanın ardından binadan dumanların yükseldiğini söyledi.

Polisin büyükelçilikle temasta olduğu fakat patlamanın sebebine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadığı kaydedildi.

ETİKETLER
ABD Norveç Son Dakika
Sıradaki Haber
Kuveyt'te Sosyal Sigortalar Kurumu saldırıların hedefi oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:16
İran medyası: Tahran’da 1 ambulans ve Kum'da 2 bina hedef alındı
05:37
Kuveyt'te Sosyal Sigortalar Kurumu saldırıların hedefi oldu
05:25
İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı
04:46
İşgalci İsrail Lübnan'da bir otele saldırdı: Ölü ve yaralılar var
05:30
Tahran’da petrol depoları hedef alındı
03:33
Kuveyt Uluslararası Havalimanı’ndaki yakıt depoları İHA’larla hedef alındı
Türk bayrağı, Büyük Çamlıca Camii ve ay...
Türk bayrağı, Büyük Çamlıca Camii ve ay...
FOTO FOKUS
Trump'tan İran'a "tam imha" tehdidi: Çok sert vurulacak
Trump'tan İran'a "tam imha" tehdidi: Çok sert vurulacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ