Walker, ABD Senatosu'nda 6 Ocak Kongre baskınıyla ilgili oturumda senatörlerin sorularını yanıtladı.

Kongre polisinin olay günü protestocular binaya girmek isterken yerel saatle 13.49'da ulusal muhafızları arayarak yardım istediğini belirten Walker, kendisinin de anında Pentagon'u aradığını söyledi.

"Pentagon uzun süre dönüş yapmadı"

Walker, buna rağmen Pentagon'un kendisine 17.08'e kadar herhangi bir yanıt vermediğini, onayı aldıktan sonra ulusal muhafızların 18 dakikada olay yerine intikal ettiğini anlattı.

ABD'de 6 Ocak'ta sağcı gruplar, seçimlerin onay oturumunun yapıldığı Kongre binasını basmıştı. Olayda, güvenlik zafiyetinin olup olmadığı uzun süre tartışılmıştı.

4 Mart'ta baskın olacağı ihbarı

Öte yandan ABD Kongresi Polis Departmanı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kongreye ve üyelerine yönelik tüm tehditlere cevap vermeye hazır olunduğuna işaret edilerek, "4 Mart'ta kimliği belli bir milis grubun Kongre'yi basma planına yönelik istihbarat aldık. Kongrenin, halkın ve polislerimizin korunmasını sağlamak için fiziksel bir yapı kurmak ve kolluk gücünü artırmak gibi güvenlik güncellemelerini yaptık" bilgisi verildi.