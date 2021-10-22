Financial Times’ın iddiası bir kez daha Pekin-Washington hattında tansiyonu yükseltti.

Gazete, Pekin yönetiminin yaz aylarında Amerika hava savunma sistemlerini aşabilecek, nükleer başlıklı iki hipersonik füze denediğini yazdı.

Financial Times haberinde, Çin ordusunun, Alçak Dünya Yörüngesi'nde uçan ve hedefine yönelmeden önce dünyanın çevresini dolaşan, sesten hızlı bu füzeleri 27 Temmuz ve 13 Ağustos tarihlerinde denediğini duyurdu.

‘Süzülme becerisine’ sahip bu füzelerin fizik kurallarını hiçe sayan özelliği ile Amerikan istihbaratını şaşırttığı da vurgulandı.

İddialar üzerine Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin, Washington'un Çin'in ileri silah sistem geliştirme çabalarını yakından izlediğini söyledi.

Ancak Austin, Pekin'in nükleer kapasiteli hipersonik füze test ettiği iddialarına doğrudan yorumda bulunmadı.

Füze değil uzay aracı test ettik

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan ise yalanlama geldi, Füze değil, uzay aracının test edildiği açıklandı.

Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya, hipersonik silah denemelerinde bulunuyor.

Takip, tespit ve engellemesi daha zor yeni nesil silahlar olan hipersonik füzeler,

sesten beş kat daha hızlı yol katedebiliyor.

Ancak son denendiği iddia edilen füzeler havada süzülme özellikleri ile yepyeni bir teknoloji olarak niteleniyor.