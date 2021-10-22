Haber Giriş: 22 Ekim 2021 Cuma 11:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rusya'da fabrika yangını: 16 ölü
Rusya'nın Ryazan bölgesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Yangında, 16 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Başkent Moskova'nın güneydoğusundaki Ryazan'da kimyasal maddeler üreten bir fabrikanın barut atölyesinde patlama oldu.
Patlama sonrası çıkan yangın, 160 metrekareye yayıldı. Yangında 16 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
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