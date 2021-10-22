AMISOM'dan yapılan açıklamada, Somali hükümetinin söz konusu operasyonda 7 sivilin öldüğüne ilişkin yaptığı açıklama sonrası açılan soruşturmada, hadisenin doğrulandığı ifade edildi.

Golweyn bölgesindeki çatışma sırasında bir AMISOM askerinin öldüğü ve yaralandığı aktarılan açıklamada, sorumlu askerlerin adalet önüne çıkarılacağı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, AMISOM'un yaşananların tüm sorumluluğunu aldığı ve çatışmadaki askerlerin Uganda uyruklu olduğu kaydedildi.

AMISOM'da 5 ülkeden yaklaşık 20 bin asker görev yapıyor.