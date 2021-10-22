Haber Giriş: 22 Ekim 2021 Cuma 09:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Karabağ'da görev yapan Mehmetçiği ilk kez TRT Haber görüntüledi
Okuma süresi
Karabağ işgalden kurtarıldıktan sonra bölgeye giden Mehmetçik ,Azerbaycan ordusuna destek vermeye devam ediyor. Mehmetçiğin çalışmalarını ilk kez TRT Haber görüntüledi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Özel Mayın Arama Temizleme Timleri
Azerbaycan Ordusu'na destek için Ermenilerce yerleştirilen mayınların peşinde.
Timler, Kardeş Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı toprakların sahiplerinin daha hızlı ve güvenli şekilde dönmesi için cansiparane çalışıyor.
Timlerde görevli 130'un üzerinde personel bulunuyor.
Bir taraftan mayınlar temizleniyor, diğer taraftan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nde görevli personele eğitimler veriliyor.
Mayınlı arazide görev icra eden Türk askeri titiz ve dikkatli olmak zorunda.
Askerlerin faaliyetlerine özel eğitimli mayın arama köpekleri de eşlik ediyor.
Karabağ görevi için bölgede bulunan Mehmetçik, Ağdam ve Cebrayıl bölgelerinde görevini sürdürüyor.
Etiketler: Azerbaycan Dağlık Karabağ Karabağ Sorunu
Sıradaki Haber
ABD’li aktör Alec Baldwin kazayla görüntü yönetmenini öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz