Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Özel Mayın Arama Temizleme Timleri

Azerbaycan Ordusu'na destek için Ermenilerce yerleştirilen mayınların peşinde.

Timler, Kardeş Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı toprakların sahiplerinin daha hızlı ve güvenli şekilde dönmesi için cansiparane çalışıyor.

Timlerde görevli 130'un üzerinde personel bulunuyor.

Bir taraftan mayınlar temizleniyor, diğer taraftan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nde görevli personele eğitimler veriliyor.

Mayınlı arazide görev icra eden Türk askeri titiz ve dikkatli olmak zorunda.

Askerlerin faaliyetlerine özel eğitimli mayın arama köpekleri de eşlik ediyor.

Karabağ görevi için bölgede bulunan Mehmetçik, Ağdam ve Cebrayıl bölgelerinde görevini sürdürüyor.