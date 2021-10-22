ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, matematik dersine giren öğretmen, kafasına taktığı Kızılderili başlığı ile garip sesler çıkarıp ne olduğu anlaşılmayan hareketler yapıyor.

Öğrenciler ise şaşkın bakışlarla öğretmeni izliyor.

Öğrencisi görüntüledi

Öğretmenin kendi kültürüyle dalga geçtiğini ve aşağılandığını düşünen bir öğrenci o anları cep telefonuyla kaydetti.

ABD’nin önemli Kızılderili aktivistlerinden biri olan iş kadını Akalei Brown, çocuğun ailesinden izin alarak videoyu paylaştı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

"Okullarda yerli gençlere yönelik istismar ve ayrımcılığa son vermeliyiz"

Brown sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Okullarda yerli gençlere yönelik istismar ve ayrımcılığa son vermemiz gerekiyor. Artık 1960'larda değiliz" dedi.

Öğretmen hakkında nasıl bir işlem yapılacağı henüz bilinmiyor.

