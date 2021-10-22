Haber Giriş: 22 Ekim 2021 Cuma 06:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
BM'den Çin'e çağrı
Birleşmiş Milletler, Uygur Özerk Bölgesi'nde baskı ve şiddet uygulamakla suçlanan Çin'e bir kere daha çağrı yaptı. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 43 ülke, BM yetkililerinin bölgede serbestçe inceleme yapmasına izin verilmesini talep etti.
Çağrı Türkiye dahil 43 BM ülkesi tarafından yapıldı. Ortak açıklamada, bölgedeki insan hakları ihlallerinden endişe duyulduğu ifade edildi.
1 milyondan fazla kişinin keyfi gözaltına alındığı "siyasi eğitim" kamplarının varlığına ilişkin raporlara dikkat çekildi.
İşkence, insanlık dışı muamele, zorla kısırlaştırma, cinsel şiddet, çocukların zorla ailelerinden ayrıldığını belgeleyen raporların sayısının da arttığı belirtildi.
Çin'e uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme ve insan haklarına saygı göstermesi çağrısı yapıldı.
Etiketler: Birleşmiş Milletler Çin
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