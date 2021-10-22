Haber Giriş: 22 Ekim 2021 Cuma 08:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD’li aktör Alec Baldwin kazayla görüntü yönetmenini öldürdü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
ABD'li film yıldızı Alec Baldwin, film setinde kazayla görüntü yönetmenini öldürdü. Baldwin'in film çekimi sırasında kullandığı kurusıkı tabancayı kazayla sıktığı ifade ediliyor.
Ölümcül kaza, ABD'nin New Mexico eyaletinde çekimleri devam eden Rust filminin setinde yaşandı.
Amerikalı aktör Alec Baldwin'in kazayla sıktığı kurusıkı tabanca görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ağır yaralanmasına sebep oldu.
Hutchins helikopterle hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Olayda filmin yönetmeni Joel Sauza da yaralandı. Souza'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.
Santa Fe Şerif Departmanı'ndan yapılan açıklamada, olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin incelemelerin devam ettiği, görgü tanıklarının dinlendiği belirtildi.
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