Fransa'da, neo-Nazi bir örgüte darbe girişimi ve saldırı düzenleme emri veren aşırı sağcı komplo teorisyeni tutuklandı.

Rémy Daillet isimli zanlı hakkında iddianame hazırlandı.

Fransa'daki neo-Nazi "Onur ve Ulus" örgütünün başında olan Rémy Daillet, birkaç yıldır ailesiyle birlikte Malezya'da yaşıyordu.

İnternet üzerinden paylaştığı videolarda yaptığı darbe çağrıları Daillet'yi ele verdi.

Paylaşımlarında, hükümeti devirmeleri halinde neler yapacaklarını anlatıyordu.

Fransa'nın, Daillet hakkında çıkardığı yakalama kararı üzerine Malezya, zanlıyı haziran ayında iade etti.

Ülkeye döndüğünde, nisan ayında kaybolan bir çocuğun kaçırılması olayıyla da bağlantısı olduğu belirlendi.

Hakkında soruşturma devam ederken, örgüte hükümete darbe yapma ve saldırı düzenleme emirleri vermekle suçlandı.

Örgütün saldırı hedefleri arasında, Fransa Ekonomi Bakanlığı, aşı merkezleri ve 5G istasyonlarının olduğu belirlendi.

Saldırı planlamaya ilişkin bu ayın başında da Daillet'ye yakın, "Onur ve Ulus" örgütü üyesi, ikisi eski asker, 4 kişi tutuklanmıştı.