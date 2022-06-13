ABD ile Tayvan'ın Pasifikte gerilimi artıran adımlarının ardından Çin'den yeni bir hamle geldi.

Solomon Adaları, Çin polisinin adadaki meslektaşlarını eğitmeye başladığını duyurdu.

İlk tatbikatlar 7-11 Haziran tarihleri ​​arasında başkent Honiara'nın batı banliyösü Rove'daki Kraliyet Solomon Adaları Polis Gücü (RSIPF) karargahında gerçekleştirildi.

RSIPF, "Güvenlik sorunları gelişiyor ve hala bu ülkeyi tehdit ediyor ve bu nedenle RSIPF bu tehditlerle başa çıkmak için iyi hazırlanmalıdır. Bu nedenle, bu eğitimler kritik öneme sahiptir ve Honiara ve eyaletlerdeki tüm RSIPF görevlilerine ulaşmak için verilmelidir." mesajını yayınladı.

Solomon Adaları hükümeti yaptığı açıklamada, eğitimin "temel ekipman kullanma becerileri, temel hayatta kalma becerileri, kendini savunma ve karşı saldırı, duruş ve hareket" uygulamalarını içerdiğini söyledi.

Tatbikat, Çin Polis İrtibat Ekibi ile eğitmenler tarafından gerçekleştirildi.

Batı'dan tatbikatlara tepki

Tatbikatlar, Nisan ayı sonlarında Pekin ve Honiara tarafından imzalanan bir güvenlik anlaşmasının ardından geldi. Anlaşma, Avustralya ve Çin arasındaki zaten gergin olan bağları daha da kötüleştirdi.

Batı, Pekin'i Solomon Adaları'nda bir askeri üs kurmaya çalışmakla suçlarken, eski Avustralya Başbakanı Scott Morrison bu tür adımları "kırmızı çizgi" olarak nitelendirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Doğu Asya ve Pasifik İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Daniel Kritenbrink , böyle bir ileri üssün ortaya çıkması halinde Washington'un "önemli endişeleri olacağı ve bu endişelere çok doğal bir şekilde yanıt vereceği" konusunda uyardı.