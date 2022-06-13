Haber Giriş: 13 Haziran 2022 Pazartesi 03:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ta hükümet kurulamıyor: Sadr’a bağlı milletvekilleri istifa etti
[Fotoğraf. Reuters (Arşiv)]
Irak’ta seçimlerin üzerinden 8 ay geçmesine rağmen hükümet kurulamıyor. Meclisteki Sadr Hareketi üyesi milletvekilleri istifa etti. Milletvekilllerinin istifası, hareketin lideri Mukteda Es Sadr'ın talimatının ardından geldi.
Mukteda es-Sadr'ın çağrısı üzerine Sadr Hareketi'ne mensup 75 milletvekili istifalarını sundu.
Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, milletvekillerinin görevden ayrılma dilekçelerini kabul etti.
Sadr’ın başbakan adayı da adaylıktan çekildi
Sadr Hareketinin başbakan adayı Muhammed Cafer es-Sadr da adaylıktan çekildiğini duyurdu.
Irak’ta geçen yıl yapılan genel seçimlerde Sadr hareketi 329 sandalyeli mecliste birinci parti oldu; hükümeti oluşturmak için diğer partilerle üçlü ittifak kurdu.
Mukteda es-Sadr, daha önce İran’a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi ile asla ortak hükümet kurmayacağını açıklamıştı.
Etiketler: Irak
Son Haberler
- 04:33
- 04:18
- 04:05
- 03:33
- 03:17
Sıradaki Haber
Çavuşoğlu: Türkiye, dünyadaki gelişmeleri yönlendiren ülke konumunda
Yükleniyor lütfen bekleyiniz