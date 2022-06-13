Mukteda es-Sadr'ın çağrısı üzerine Sadr Hareketi'ne mensup 75 milletvekili istifalarını sundu.

Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, milletvekillerinin görevden ayrılma dilekçelerini kabul etti.

Sadr’ın başbakan adayı da adaylıktan çekildi

Sadr Hareketinin başbakan adayı Muhammed Cafer es-Sadr da adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Irak’ta geçen yıl yapılan genel seçimlerde Sadr hareketi 329 sandalyeli mecliste birinci parti oldu; hükümeti oluşturmak için diğer partilerle üçlü ittifak kurdu.

Mukteda es-Sadr, daha önce İran’a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi ile asla ortak hükümet kurmayacağını açıklamıştı.