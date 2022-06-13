Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Bottrop kenti, 2. Avrupa Türk Medya Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı.

Avrupa Türk Basın Yayın ve Gazeteciler Birliği'nin düzenlediği zirveye, basın mensupları, siyasetçiler ve STK temsilcileri katıldı.

[Fotoğraf: AA]

"TRT Türk, yurt dışındaki Türklerin sesi"

AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Avrupa'daki Türk basınının medeniyetin, kültürün ve dilin yaşatılmasında büyük bir görev üstlendiğini belirtti, TRT Türk'ü örnek gösterdi.

"TRT Türk'ün önümüzdeki süreçte yurt dışındaki vatandaşlarımızın daha fazla yer bulduğu ve belki de yegane yer bulacağı bir noktaya doğru evrildiğini büyük bir memnuniyetle müşahede etmekteyiz."

[Fotoğraf: AA]

Sırakaya, TRT Türk'ün "Siz neredeyseniz biz oradayız" sloganıyla yüzünü yurt dışındaki Türklere çeviren yayıncılık anlayışından da övgüyle bahsetti.

Konuşmaların ardından zirve çalıştay ile devam etti.