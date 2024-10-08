Papa'dan Orta Doğu için açık mektup: Sesi çıkmayanlarla birlikteyim

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Hamas'ın 7 Ekim saldırısının birinci yıldönümünde, dünya güçlerinin Orta Doğu'daki savaşı sona erdirme konusundaki “utanç verici yetersizliğini” eleştirdi.

Papa Franciscus, ayrıca esirlerin serbest bırakılması isteğini dile getirdi.

Orta Doğu'daki Katoliklere hitaben yazdığı açık mektupta, “Bir yıl önce nefretin fitili ateşlendi; uluslararası toplumun ve en güçlü ülkelerin silahları susturma ve savaş trajedisine son verme konusundaki utanç verici yetersizliği nedeniyle ateş sönmedi, şiddet sarmalında patladı” cümlelerine yer verdi.

"Diyalog ve barış çok az insanın umurunda gibi görünüyor"

Papa'nın mektubunda, “Kan dökülmeye devam ediyor, gözyaşları da öyle. İntikam arzusuyla birlikte öfke de artarken, en çok ihtiyaç duyulan ve en çok arzulanan şey olan diyalog ve barış çok az insanın umurunda gibi görünüyor” ifadeleri de yer aldı.

87 yaşındaki lider daha önce de küresel bir barış için "oruç tutma günü" ilan etmiş ve son yıllarda diğer çatışmalar için de benzer girişimlerde bulunmuştu.

Dünyadaki yaklaşık 1,4 milyar Katoliğin lideri mektubunda, “bu üzücü günde” “küçük, savunmasız bir grup” olarak nitelendirdiği bölgedeki takipçileriyle dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

“Sesi çıkmayan sizlerle birlikteyim"

Papa ayrıca, Orta Doğu'da savaş nedeniyle acı çeken her mezhep ve dinden kadın ve erkeklere de seslenerek, "Size yakınım, sizinle birlikteyim” mesajı verdi.

Savaşın yıkıcı etkisini vurgulayan Papa, “Sesi çıkmayan sizlerle birlikteyim, çünkü plan ve strateji konuşmalarına rağmen, güçlülerin başkalarına dayattığı savaşın yıkımına maruz kalanlar için çok az endişe var. Yine de onlar Tanrı'nın esnek olmayan yargısına tabi olacaklar” diye ekledi.

Papa, Katolik Kilisesi'ne yeni kardinaller atadı

Papa Franciscus, pazar duasında ayrıca Katolik Kilisesi'ne yeni atadığı 21 kardinalin isimlerini duyurdu ve yeni kardinaller için 8 Aralık’ta tören yapılacağını kaydetti.

Basında çıkan haberlerde, Papa'nın kardinalliğe atadığı 21 isimden 20'sinin, yaşlarının 80'in altında olması itibarıyla bir sonraki Papalık Seçimi'nde (Konklav) oy kullanma hakkına sahip olabileceği belirtildi.

Bu son kararla, Papa Franciscus 11 yılı geçen papalık döneminde, 10. kardinal atamasını yaptı. Papa, en son Eylül 2023'te 21 kardinal atamıştı.