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Dünya
AA 08.10.2024 07:55

İsrail ordusu, Gazze'de bir askerinin daha öldüğünü duyurdu

İsrail ordusu, Gazze'de Filistinli gruplarla yaşanan çatışmalarda 1 askerin öldüğünü, 1 askerin de ağır yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusu, Gazze'de bir askerinin daha öldüğünü duyurdu
[Fotograf: AA]

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Bislah Tugayı 17. Taburu'ndan çavuş Noam Israel Abdu'nun pazartesi günü Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.

Açıklamada, başka bir askerin de çatışmalarda ağır yaralandığı bilgisi geçildi.

Ordudan yapılan bir diğer açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda bir askerin ağır yaralandığı kaydedildi ancak ayrıntı verilmedi.

Böylelikle, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 349'u karadan işgal sürecinde olmak üzere ölen İsrail asker sayısı 730'a yükseldi.

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