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Dünya
Guardian 08.10.2024 07:03

Müze çalışanı içecek kutusu sanat eserini yanlışlıkla çöpe attı

Hollanda'da LAM müzesinde, bir mekanik çalışanı, Fransız sanatçı Alexandre Lavet'in "All The Good Times We Spent Together" isimli eserini çöpe attı. Çalışan, ilk bakışta atılmış ve ezilmiş gibi görünen bu içecek kutularının aslında bir sanat eseri olduğunu fark etmedi.

Müze çalışanı içecek kutusu sanat eserini yanlışlıkla çöpe attı

LAM müzesi, kutuların elle akrilik boyayla özenle boyandığını ve uzun bir emek harcandığını belirtti. Ancak, müzenin asansöründe sergilenen bu eser, yeni işe başlayan bir çalışan tarafından yanlışlıkla çöpe atıldı. Müzenin sözcüsü Froukje Budding, eserlerin genellikle ziyaretçileri şaşırtmak amacıyla alışılmadık yerlerde sergilendiğini, bu nedenle asansörde sergilendiğini açıkladı.

Küratör Elisah van den Bergh, kısa bir tatilden döndüğünde kutuların kaybolduğunu fark etti ve onları tam zamanında çöp poşetinden çıkararak kurtardı. Eser şimdi daha geleneksel bir sergileme alanı olan bir kaide üzerine yerleştirildi.

Budding, çalışan hakkında kötü bir niyet olmadığını, sadece işini yaptığını söyledi.

Müze müdürü Sietske van Zanten ise, sanatlarının ziyaretçilerin günlük objelere farklı bir açıdan bakmalarını sağladığını ve bu nedenle eserleri beklenmedik yerlerde sergilediklerini belirtti. Ancak, Budding’e göre kutular uzun süre kaidede kalmayacak ve daha dikkatli bir sergileme yeri bulunacak.

Bu olay, müzelerde yaşanan talihsiz kazalar zincirine bir yenisini ekledi. 2023 yılında Seul'deki bir galeride, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın duvara bantlanmış muz eseri bir ziyaretçi tarafından yenilmişti. 2011 yılında ise Almanya’daki bir temizlik görevlisi, 690 bin sterlin değerindeki bir eseri kirli sanarak temizlemeye çalışmış ve zarar vermişti.

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