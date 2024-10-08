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Dünya
TRT Haber 08.10.2024 06:08

Donald Trump'ın mitinginde zıplayan Elon Musk viral oldu

Eski ABD Başkanı Donald Trump, suikast girişimine uğradığı alanda tekrar seçim mitingi düzenledi. Trump'a mitingde ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk da eşlik etti. Musk'ın sahnedeki bazı hareketleri sosyal medyada viral oldu.

Donald Trump'ın mitinginde zıplayan Elon Musk viral oldu
[Fotograf: AFP]

Eski ABD Başkanı Donald Trump, suikast girişimine uğradığı Pensilvanya eyaletinin Butler bölgesinde tekrar seçim mitingi düzenledi.

Seçim mitinginde Trump'a Elon Musk da eşlik etti.

 

Trump, mitingde Elon Musk'ı, "ifade özgürlüğünü kurtaran" adam ve "roket üreticisi" ifadeleriyle tanıtarak sahneye davet etti.

Musk, siyah bir "Amerika'yı Yeniden Harika Yap" şapkası ve "Mars'ı İşgal Et" tişörtüyle sahneye çıktı.

Reuters[Reuters]

Musk'ın sahnedeki bazı hareketleri ise sosyal medyada hızla yayılarak çeşitli şakalara konu oldu.

Dünyanın en zengin adamı, etrafındaki kalabalığa el sallayarak neşeyle zıplarken görüntülendi.

Sosyal medya kullanıcıları, "gelmiş geçmiş en iyi zıplayıcı" sözleriyle Musk'ı hedef aldı.

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