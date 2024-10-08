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Dünya
AA 08.10.2024 04:30

ABD'de "Milton Kasırgası" alarmı: Şiddeti 5'e yükseldi

ABD'nin Florida eyaleti yetkilileri, ana karaya yaklaşan Milton Kasırgası'nın kategori 5'e yükselmesinin ardından can ve mal kaybını minimumda tutmak için peş peşe tahliye emirlerini duyurmaya başladı. Orlando Uluslararası Havalimanı başta olmak üzere bazı havalimanları uçuşa kapatılacak.

ABD'de "Milton Kasırgası" alarmı: Şiddeti 5'e yükseldi

Florida Acil Durum Yönetimi'nin yönetici direktörü Kevin Guthrie, düzenlediği basın toplantısında, eyalet sakinlerine 5'inci kategoriye yükseldiği bildirilen kasırgayla ilgili uyarıda bulunarak, "Lütfen, Tampa Körfezi bölgesindeyseniz tahliye olmanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Guthrie, bölgenin vakitli terk edilmesi durumunda, yükselen dalgalar nedeniyle yaşanması muhtemel ölümlerin "yüzde 100 önlenebileceğini" belirtti.

Yetkililer, söz konusu tahliye emrinin, Florida'nın en az 50 ilçesini kapsadığını belirtirken eyalet sakinlerine, birkaç gün yetecek yiyecek, su, ilaç ve pillerden oluşan bir afet çantası hazırlamaları çağrısında bulundu.

"Kasırga, yıkım gücü yüksek dalgalara sebep olabilir"

Ulusal Kasırga Merkezi de son paylaşımlarında, kasırganın Meksika Körfezi'nde "hızla güçlenmeye devam ettiği" bilgisini paylaştı.

Kasırga Merkezi, Milton'un çarşamba akşamı, "yaşamı tehdit eden" büyük bir kasırga olarak karaya ulaşacağı ve taşkın riski taşıyan, Tampa Körfezi de dahil bazı bölgelerde 3 metrenin üzerinde, yıkım gücü yüksek dalgalara sebep olabileceği öngörüsünde bulundu.

Merkezden yapılan paylaşımda, "Milton, Batı-Orta Florida için kayıtlara geçen en yıkıcı kasırgalardan biri olma potansiyeline sahip" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca hızı akşam saatlerinde saatte 180 mile (yaklaşık 290 kilometre) çıkan kasırganın geçiş güzergahında bulunan Orlando Uluslararası Havalimanı başta olmak üzere bazı havalimanlarının uçuşa kapatılacağı duyuruldu.

ABD Başkanı Joe Biden, Helene Kasırgası'nın etkileri hala devam eden Florida eyaleti için önceki saatlerde acil durum ilanını onaylamıştı.

Helene Kasırgası

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Helene Kasırgası'nın Florida eyaletinin kuzeybatı kıyılarını 26 Eylül'de yaklaşık 225 kilometre hızla vurduğunu açıklamıştı. Kasırga, kısa sürede Georgia, Virginia, South Carolina, North Carolina ve Tennessee'yi de etkisi altına almıştı.

Kasırganın ilk vurduğu yer olan Florida'da 1,2 milyonu aşkın, Georgia'da 1 milyon, South Carolina'da 1,3 milyon ve North Carolina'da da 600 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintisi olmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, Florida ve North Carolina'da "afet durumu" ilan ederek, kasırgadan olumsuz etkilenenler için "federal yardım" talimatı vermişti.

ABD'de Helene Kasırgası nedeniyle ölenlerin sayısı 227'ye yükseldi
ABD'de Helene Kasırgası nedeniyle ölenlerin sayısı 227'ye yükseldi

Helene Kasırgası'nın neden olduğu afetlerde 227 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD'nin Florida eyaleti, 227 kişinin hayatını kaybettiği Helene Kasırgası'nın ardından eyaleti vurması beklenen Milton Kasırgası için önlem almaya başlamıştı.

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