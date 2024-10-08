Astronotlar bir gün asteroitlerle beslenebilir

Uzayın derinliklerine yapılan uzun yolculuklarda, astronotların tüm gıdalarını yanlarında taşıması oldukça zor. Aynı zamanda yiyecekleri uzay aracında yetiştirmek de henüz mümkün değil. Bu duruma çözüm arayan bilim insanları, halihazırda uzayda bulunan kaynakların kullanılabileceğini öne sürüyor: asteroitler.

Bakterilerle besin üretimi

International Journal of Astrobiology dergisinde 3 Ekim’de yayımlanan çalışmada, astronotların asteroitleri doğrudan tüketmesi önerilmiyor. Bunun yerine, asteroitler kimyasal ve fiziksel işlemlerle parçalanarak, ortaya çıkan hidrokarbon bileşikleri bakterilere verilecek. Bu organik maddelerle beslenen bakteriler ise astronotların tüketebileceği gıdalara dönüştürülecek.

Vrije Üniversitesi’nden Dr. Annemiek Waajen, daha önceki çalışmalarında benzer bir teoriyi test etmiş ve Dünya’ya düşen göktaşlarıyla beslediği bakterilerin başarılı bir şekilde geliştiğini gözlemlemişti. Ancak Dr. Waajen’in yer almadığı bu yeni çalışmada, asteroitlere benzer yüksek karbon oranına sahip plastikler kullanılarak deneyler yapıldı.

"Karamelli Yoğurt"

Araştırmacılar, ABD ordusunun kumanya paketlerinde bulunan plastiği, piroliz adı verilen bir işlemle oksijensiz ortamda ısıttı ve elde edilen karışımı karbonla beslenen bakterilere verdi. Sonuç olarak, “karamelli yoğurt” benzeri bir gıda elde ettiler ve bu gıdanın zehirli olmadığını testlerle doğruladılar.

Besin değeri ve gelecek potansiyeli

Her ne kadar bakteri yemek kulağa pek hoş gelmese de, araştırmacılar bu yöntemin insanların ihtiyaç duyduğu temel besinleri sağlayabileceğini söylüyor. Western Ontario Üniversitesi’nden Dr. Joshua Pearce, çalışmanın yazarlarından biri olarak, “Besin analizi yaptık ve neredeyse mükemmel bir gıda olduğunu gördük” dedi.

Asteroitlerin test edilmesi ve madencilik gereksinimi

Ancak bu yöntemin gerçek asteroitlerle test edilmesi gerekiyor. Eğer bu yöntem başarılı olursa, araştırmacılar, Bennu gibi yaklaşık 500 metre çapa sahip bir asteroidin, bir yıl boyunca 600 ila 17 bin astronotu besleyebileceğini öngörüyor. Bu sayı, bakterilerin asteroitteki karbonun ne kadarını tüketebileceğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Bazı uzmanlar ise bu yönteme şüpheyle yaklaşıyor. Asteroitlerin de plastikler gibi toksisite testlerinden geçirilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Ayrıca, asteroit madenciliği yapılması ve uzayda bakterilerin gıdaya dönüştürülebileceği uygun ortamların oluşturulması gerekiyor.

Dr. Waajen, fikrin mantıklı olduğunu ancak hayata geçirilmesi için daha uzun bir süre gerektiğini ifade ediyor. Buna rağmen, Dr. Pearce ve ekibi, yöntemlerini kömür ve Dünya’ya düşen göktaşlarıyla test ederek astronotlara güvenli gıdalar sunmayı amaçlıyor.