Ekonomi
AA 04.12.2025 11:06

Türkiye genelinde gayrimenkul satışları rekor kırdı

Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı bu yılın ocak-kasım döneminde yıllık bazda yüzde 7,6'lık artışla yaklaşık 2,9 milyonla rekor kırdı.

Türkiye genelinde gayrimenkul satışları rekor kırdı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) verilerinden derlediği bilgilere göre, yıla hızlı başlayan konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz gibi tüm gayrimenkul satışları, yılın devamının büyük kısmında da bu ivmeyi sürdürdü.

Yılın 10 ayında gayrimenkul satışları 2024'ün aynı dönemine kıyasla ocak, şubat, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos ve eylülde artarken, mart, ekim ve kasımda düşüş gösterdi.

Ülke genelinde satılan gayrimenkul sayısı ocakta 238 bin 938, şubatta 232 bin 756, martta 222 bin 934, nisanda 237 bin 829, mayısta 263 bin 643, haziranda 218 bin 282, temmuzda 284 bin 852, ağustosta 290 bin 564, eylülde 300 bin 687, ekimde 310 bin 457, kasımda ise 273 bin 295 olarak gerçekleşti. Kasımda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8,6'lık düşüş yaşanması dikkati çekti.

Ocak-kasım döneminde ise gayrimenkul satışları yüzde 7,6 artarak 2 milyon 874 bin 237'ye yükseldi. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek ocak-kasım verisi olarak kayıtlara geçti. Bundan önceki en yüksek rakam 2022 yılında 2 milyon 825 bin 188 olarak gerçekleşmişti.

Tapu dairelerindeki işlem sayısı 18,4 milyonu aştı

Söz konusu dönemde tapu dairelerinde toplam 18 milyon 410 bin 305 işlem gerçekleştirildi. Bunun yaklaşık 2,9 milyonunu satış, 1,2 milyondan fazlasını ipotek, 446 binini intikal, 157 binini düzeltme, 62,3 binini kamulaştırma, 48,3 binini ayırma, 34 binini bağış, 27,9 bine yakınını birleştirme, yaklaşık 26,1 binini taksim işlemleri oluşturdu. Diğer işlemler ise 13,4 milyona yaklaştı.

Bu dönemde tapuda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen harç geliri yüzde 73,7 artarak 139 milyar 175 milyon 722 bin liraya yükseldi. Bunun 133,1 milyar lirası satış işlemlerinden geldi.

