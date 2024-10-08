2 milyar yıllık kayada hayattaki en eski mikroplar bulundu

Yeryüzünün metrelerce altında, zaman zaman mikrop benzeri organizmaların uzun süre hayatta kalabileceği ortamlar oluşabiliyor. Bu küçük organizmalar, çok yavaş bir hızda gelişerek milyonlarca yıl boyunca yaşamını sürdürebiliyor.

Güney Afrika’da yürütülen bir araştırma, daha önce keşfedilen canlı mikroplardan yaklaşık 1,9 milyar yıl daha yaşlı organizmaları ortaya çıkardı. Bushveld Magmatik Kompleksi’nde bulunan bu mikroplar, Dünya yüzeyinin altında magmanın yavaşça soğumasıyla oluşmuş olan bu komplekste keşfedildi.

Bushveld Magmatik Kompleksi: Antik mikroplar İçin elverişli ortam

İrlanda büyüklüğündeki bu alan, Dünya’daki en zengin maden yataklarından bazılarına ev sahipliği yapıyor ve küresel platin üretiminin yaklaşık yüzde 70’i buradan sağlanıyor. Bushveld Magmatik Kompleksi, büyük ölçüde değişmeden kalması sayesinde antik mikropların yaşamasına uygun bir ortam sunuyor.

Araştırmacılar, yerin 15 metre altından 30 santimetre uzunluğunda, 2 milyar yıllık bir kaya örneği çıkardı. Kaya üzerinde, çevresinden izole halde yaşayan mikropların, bir kil tortusu sayesinde korunduğu görüldü. Bu mikropların, sondaj sırasında yüzeye taşınmadığını doğrulamak için araştırmacılar çeşitli görüntüleme tekniklerine başvurdu.

Canlı ve antik mikropların incelenmesi

Araştırma ekibi, mikropların DNA’sını boyayarak ve onları çevreleyen kil tortusunun protein içeriğini analiz ederek, bu organizmaların canlı olduğunu ve kayaya çalışmaları sırasında bulaşmadığını doğruladı. *Microbial Ecology* dergisinde 2 Ekim’de yayımlanan çalışmanın başyazarı Tokyo Üniversitesi’nden Yohey Suzuki, “2 milyar yıllık kayaların yaşama elverişli olup olmadığını bilmiyorduk” diyerek, keşfin heyecan verici olduğunu belirtti.

Dünya’nın yaşam kökenleri ve gelecek keşifler

Araştırmacılar, bu örnekleri daha detaylı inceleyerek Dünya’daki yaşamın kökenleri hakkında daha derin bilgiler edinmeyi umuyor. Ayrıca bu bulguların, başka gezegenlerin geçmişine de ışık tutabileceği düşünülüyor. NASA’nın Perseverance aracı, Mars’tan benzer yaşlardaki kaya örneklerini getirmeye hazırlanıyor.

Suzuki, “Dünya’da 2 milyar yıl öncesine ait örneklerde mikrobiyal yaşamı bulmak ve bunların gerçekliğini doğru şekilde teyit edebilmek, Mars’tan gelen örneklerde bulabileceklerimiz açısından beni heyecanlandırıyor” diyerek keşfin önemini vurguladı.