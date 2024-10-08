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Dünya
DHA 08.10.2024 08:05

Antarktika'da bitki örtüsü değişiyor

Yeryüzünün en soğuk bölgesi Antarktika’da iklim değişikliğinin etkisiyle bitki örtüsü değişiyor.

Antarktika'da bitki örtüsü değişiyor

İklim değişikliği nedeniyle sıcaklıkların artması, yeryüzünün en soğuk bölgesi Antarktika'yı da etkiledi. İklim krizinin izlerinin görülüğü bölgeler arasında bulunan Antarktika’da bitki örtüsü hızla değişiyor.

İngiliz bilim insanlarının ‘Nature Geoscience’ dergisinde yayınlanan çalışmasında, uydu görüntülerinin analizi, kıtadaki bitki örtüsünün son kırk yılda büyük ölçüde değiştiğini gösteriyor.

1986’da Antarktika Yarımadası’nın bitki örtüsü bir kilometrekareden daha az alanı kaplarken, 2021’de ise bu alan 12 kilometrekareye kadar çıkıyor.

Uzmanlar, küresel ısınma nedeniyle Antarktika’daki yeşillenmenin devam edeceğini tahmin ediyor.

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Antarktika İklim Değişikliği
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