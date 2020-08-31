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Pakistan'ın Afganistan sınırında askerlere saldırı: 3 ölü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Pakistan'ın kuzeybatısında Afganistan sınırında operasyon yürüten Pakistan askerlerine düzenlenen saldırıda 3 asker öldü.
Pakistan ordusu, olayın, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde meydana geldiğini duyurdu.
Askerler ile saldırganlar arasında çıkan çatışmada, 3 Pakistan askeri yaşamını yitirdi, 4 asker de yaralandı.
Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı.
Etiketler: pakistan-afganistanSon Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 09:48
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