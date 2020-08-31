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ABD'de küçük uçak düştü: 3 ölü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
ABD'nin Teksas eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 3 kişi öldü.
Yerel yetkililer, olayın Houston'ın 137 kilometre kuzeybatısındaki Bryan kentinin Coulter Field havaalanında meydana geldiğini açıkladı.
Federal Havacılık İdaresi Sözcüsü Lynn Lunsford, düşen uçağın tek motorlu Piper PA24 tipi olduğunu ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.
Uçakta 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.
Etiketler: uçak kazası TeksasSon Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 09:19
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