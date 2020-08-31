Covid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da virüs nedeniyle son 24 saatte 366 kişi öldü.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 366 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 120 bin 828’e, vaka sayısı da 16 bin 158 artarak 3 milyon 862 bin 311’e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 803 bin 404 vaka ve 29 bin 978 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 31 bin 559 olarak kayda geçti.