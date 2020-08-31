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İsrail'in gözaltı zulmü sürüyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çeşitli gerekçelerle işgal altındaki Kudüs'te Filistinlileri gözaltına alan İsrail polisi, bu kez 3'ü genç kız 4 Filistinliyi önce darp etti, sonra gözaltına aldı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi, El-Amud Kapısı yakınlarında 3'ü genç kız 4 Filistinliyi darbettikten sonra gözaltına aldı.
Söz konusu Filistinlilerin Kudüs'ün kuzeydoğusundaki El-İseviyye beldesi sakinlerinden olduğu ifade edildi.
İsrail polisinden, gözaltına alma sebebine ilişkin açıklama yapılmadı.
İsrail güçleri, çeşitli gerekçelerle işgal altındaki Kudüs'te Filistinlileri gözaltına alıyor.
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