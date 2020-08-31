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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Covid-19 vaka sayısı 625 bini aştı
[Fotoğraf: AA]
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 2 bin 505 kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edilirken, vaka sayısı 625 bin 56'ya yükseldi.
Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Covid-19 nedeniyle 47 kişi daha hayatını kaybetti.
Ölenlerin sayısının 14 bin 28'e çıktığı ülkede Covid-19 vaka sayısı 625 bin 56'ya ulaştı.
Bugüne kadar 3 milyon 674 bin 872 test yapıldı. Covid-19 vakalarından 538 bin 604'ü ise iyileşti.
En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Covid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
Etiketler: covid-19 koronavirüs salgınSon Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 02:34
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