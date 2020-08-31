Haber Giriş: Kaynak: AA
Hindistan'da COVID-19 kaynaklı can kaybı 50 bine yaklaştı
[Fotoğraf: Reuters]
Hindistan'da koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerini sayısı 971 artarak 64 bin 469'a ulaştı.
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 78 bin 512 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 621 bin 245'e çıktı.
Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 2 milyon 774 bin 801 kişi de iyileşti.
COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.
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