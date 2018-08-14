  • 14 AĞUSTOS 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 6.545
    EURO 7.468
  • BIST 93514.37
    ALTIN 250.514
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Pakistan'dan Türkiye'ye destek mesajı

Pakistan'dan Türkiye'ye destek mesajı

Pakistan Adalet Hareketi Lideri İmran Han, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Türkiye'nin başarılı olması için dua ettiğimizin bilinmesini isterim" ifadesini kullandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Pakistandan Türkiyeye destek mesajı

Pakistan'da 25 Temmuz seçimlerinden birinci parti olarak çıkan Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri İmran Han, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye ile ilgili açıklamada bulundu.

"Türkiye görkemli tarihinde sıkıntıların içinden hep başarıyla çıktı"

Han mesajında "Pakistan halkı ve kendi adıma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye halkına, karşılaştığı ağır ekonomik zorlukları aşmaları ve başarılı olmaları için dua ettiğimizin bilinmesini isterim. Türkiye, görkemli tarihinde sıkıntıların içinden hep başarıyla çıktı" ifadelerine yer verdi.

 


 

Pakistan'da yapılan 25 Temmuz federal meclis seçimlerinden birinci parti olarak çıkan PTI'nın lideri Han, başbakanlık koltuğunun da en büyük adayı. Pakistan'da başbakan 17 Ağustos'ta belli olacak.

Kaynak: AA

Etiketler: türkiye, Pakistan, İmran Han
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER