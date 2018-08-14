Pakistan'dan Türkiye'ye destek mesajı

Pakistan'da 25 Temmuz seçimlerinden birinci parti olarak çıkan Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri İmran Han, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye ile ilgili açıklamada bulundu.

"Türkiye görkemli tarihinde sıkıntıların içinden hep başarıyla çıktı"

Han mesajında "Pakistan halkı ve kendi adıma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye halkına, karşılaştığı ağır ekonomik zorlukları aşmaları ve başarılı olmaları için dua ettiğimizin bilinmesini isterim. Türkiye, görkemli tarihinde sıkıntıların içinden hep başarıyla çıktı" ifadelerine yer verdi.

On behalf of the people of Pakistan & myself, I want to let President Erdogan & the people of Turkey know we are praying for their success in dealing with the severe economic challenges confronting them, as they have always succeeded against adversities in their glorious history. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) 14 Ağustos 2018

Pakistan'da yapılan 25 Temmuz federal meclis seçimlerinden birinci parti olarak çıkan PTI'nın lideri Han, başbakanlık koltuğunun da en büyük adayı. Pakistan'da başbakan 17 Ağustos'ta belli olacak.

Kaynak: AA