Suudi Arabistan İranlı 3 balıkçıyı serbest bıraktı

İran’ın Buşehr kentinde bulunan balıkçılık bölümünden sorumlu olan Ardeshir Yarahmadi, Suudi Arabistan’ın geçen yıl Sahil Güvenlik tarafından tutuklanan İranlı 3 balıkçıyı serbest bıraktığını açıkladı.
2017 Haziran'da tutuklanmışlardı
Yarahmadi, balıkçıların 2017 Haziran ayında tutuklandıklarını ve bu hafta serbest bırakıldıklarını söyledi.
Yarahmadi, balıkçıların İran Dışişleri Bakanlığı ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı arasında yapılan müzakerenin ardından serbest bırakıldığını söyledi.
Suudi Arabistan, karasularına girdiği gerekçesiyle 9 balıkçıyı 2 yıllık tutukluluk süresinin ardından şubat ayında serbest bırakmıştı.
Kaynak: İHA