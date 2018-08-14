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İsrail güçleri 2'si kadın 28 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin Yasama Konseyi milletvekili Muhammed Mahir Bedir'in eşinin de aralarında olduğu 2'si kadın 28 Filistinliyi gözaltına aldı.

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İsrail güçleri 2si kadın 28 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da zulmünü sürdürüyor. Evlere baskın düzenleyerek çeşitli nedenlerle sivilleri gözaltına alan İsrail yine durmadı.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin evlere düzenlediği baskınlarda "terör olaylarına karıştıkları" iddiasıyla 2'si kadın 28 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Görgü şahitlerinin aktardığına göre, gözaltına alınanlar arasında Filistin Yasama Konseyi milletvekili Muhammed Mahir Bedir'in eşi Saide Bedir de var.

Bedir'in İsrail güçleri tarafından El Halil kentinde gözaltına alındığı ifade edilirken, gözaltına alınan Filistinliler arasında 2 eski tutuklunun da olduğu kaydedildi.

Filistin Esirler Cemiyeti'nin verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 50'si kadın, 300'e yakını çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin Filistinli var.

Kaynak: AA

Etiketler: israil, gözaltı, filistin, Batı Şeria
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