İran'da 'Twitter yasağı kaldırılsın' talebine ret

İran Başsavcı Vekili Abdussamed Hürremabadi, yerli mesajlaşma uygulaması "Suruş" hesabından yaptığı açıklamada, İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi'nin talebinin ülkedeki yasalara aykırı olduğunu ve Twitter'a erişim engelinin devam edeceğini belirtti.

"ABD'nin kontrolü altında"

Bakan Cehromi'nin Twitter'a erişim engelinin kaldırılması konusundaki talebinin hukuki dayanaktan yoksun olduğunu savunan Hürremabadi, Twitter'ın ABD'nin kontrolü altında olduğunu ifade etti.

Söz konusu sosyal medya kuruluşunun İran'da 2009'da tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra çıkan olaylara açıktan destek verdiğini vurgulayan İranlı Başsavcı Vekili, "Haberleşme Bakanlığı'ndan ABD'nin kontrolü altındaki şebekelere erişim engelinin kaldırılması yerine Ulusal İnternet Şebekesi'ne ve yerli sosyal mesajlaşma uygulamalarına daha çok destek vermesi beklenir" dedi.

Devletin üst düzey isimleri Twitter'ı kullanmaya devam ediyor

İran'da Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinin kullanımı yasak. Meşhed kentinde Aralık 2017'de ekonomik sorunlar sebebiyle başlayıp diğer şehirlere rejim karşıtı protestolar olarak yayılan eylemler sonrası nisan ayında da Telegram kapatılmıştı.

Ülkede internet kullanıcılarının yüzde 55'le en çok kullandıkları Telegram'ın ardından yüzde 23'le Instagram daha sonra Twitter geliyor. Twitter ülkede yasak olmasına rağmen İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif başta olmak üzere devletin üst düzey isimleri tarafından aktif olarak kullanılıyor.

İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Cehromi, 22 Temmuz'da Instagram'a erişim engeli getirileceğine ilişkin iddiaların medyada yer bulması üzerine yaptığı açıklamada, "Filtreleme konusunda ben yetkiliysem Instagram'ın yasaklanmayacağına dair söz veriyorum. Twitter yasağının kaldırılması konusunda da gerekli adımları atıyoruz. Bu mesele gündeme alınacak ve Twitter yasağının kaldırıldığına şahit olacağız" demişti.

Kaynak: AA