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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları dış basına damga vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD'nin açtığı ekonomik savaşa tepki açıklamaları ve elektronik ürünlere boykot mesajı, dış basında geniş yankı uyandırdı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğanın açıklamaları dış basına damga vurdu

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "İktidarının 16. Yılında AK Parti Sempozyumu"nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları dış basına damga vurdu. Ajansların son dakika geçtiği mesajlara, dünya medyası geniş yer verdi.

Amerikan New York Times gazetesi boykot kararını duyurduğu haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye karşı geri adım atmaya yönelik bir belirti göstermediğini yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını yakından takip eden bir diğer medya kuruluşu ise ABD merkezli Fox News oldu. Erdoğan'ın açıklamaları gazetenin internet sayfasında manşetten verildi.

 

Çin merkezli China Daily gazetesi ve Rusya merkezli Russia Today, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boykot kararını Twitter'dan son dakika etiketiyle duyurdu.


 


 

İngiliz Independent gazetesi de haberinde, "Türkiye'nin lideri Erdoğan, ülkesinin ABD elektronik ürünlerini boykot edeceğini söyledi" ifadelerine yer verdi.

Alman ZDF kanalı, Türkiye'nin ekonomik baskıya boyun eğmediğini ve boykot kararı aldığını manşetlerine taşıdı.


 

İsrail National News ise haberinde Erdoğan'ın, "Onların Iphone'u varsa diğer tarafta Samsung var. Bizim Venüs'ümüz var" açıklamasını ön plana çıkardı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: samsung, iphone, erdoğan, elektronik, ekonomik savaş, boykot, abd
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