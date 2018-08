Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları dış basına damga vurdu

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "İktidarının 16. Yılında AK Parti Sempozyumu"nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları dış basına damga vurdu. Ajansların son dakika geçtiği mesajlara, dünya medyası geniş yer verdi.

Amerikan New York Times gazetesi boykot kararını duyurduğu haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye karşı geri adım atmaya yönelik bir belirti göstermediğini yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını yakından takip eden bir diğer medya kuruluşu ise ABD merkezli Fox News oldu. Erdoğan'ın açıklamaları gazetenin internet sayfasında manşetten verildi.

Çin merkezli China Daily gazetesi ve Rusya merkezli Russia Today, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boykot kararını Twitter'dan son dakika etiketiyle duyurdu.

