Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları dış basına damga vurdu

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "İktidarının 16. Yılında AK Parti Sempozyumu"nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları dış basına damga vurdu. Ajansların son dakika geçtiği mesajlara, dünya medyası geniş yer verdi.

Amerikan New York Times gazetesi boykot kararını duyurduğu haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye karşı geri adım atmaya yönelik bir belirti göstermediğini yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını yakından takip eden bir diğer medya kuruluşu ise ABD merkezli Fox News oldu. Erdoğan'ın açıklamaları gazetenin internet sayfasında manşetten verildi.

Çin merkezli China Daily gazetesi ve Rusya merkezli Russia Today, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boykot kararını Twitter'dan son dakika etiketiyle duyurdu.

#Breaking: Turkey's Erdogan says "We will boycott US electronic products." pic.twitter.com/sYbPoH8jy9 — China Daily (@ChinaDailyUSA) 14 Ağustos 2018

BREAKING: Turkey to boycott US electronic products - Erdogan https://t.co/SJD6c0DsZ1 pic.twitter.com/USca1wLIjc — RT (@RT_com) 14 Ağustos 2018

İngiliz Independent gazetesi de haberinde, "Türkiye'nin lideri Erdoğan, ülkesinin ABD elektronik ürünlerini boykot edeceğini söyledi" ifadelerine yer verdi.

Alman ZDF kanalı, Türkiye'nin ekonomik baskıya boyun eğmediğini ve boykot kararı aldığını manşetlerine taşıdı.

Der türkische Präsident Recep Tayyip #Erdogan hat als Reaktion auf #Sanktionen aus Washington einen "Boykott" elektronischer Geräte aus den USA angekündigt. Die #Türkei verschärft somit ungeachtet wirtschaftlichen Drucks ihren Konfrontationskurs. pic.twitter.com/8bQjeyEHiO — ZDF heute (@ZDFheute) 14 Ağustos 2018

İsrail National News ise haberinde Erdoğan'ın, "Onların Iphone'u varsa diğer tarafta Samsung var. Bizim Venüs'ümüz var" açıklamasını ön plana çıkardı.

Kaynak: TRT Haber