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İngiltere'de parlamento binası bariyerlerine araç çarptı

İngiltere'de bir aracın parlamento binasının dışındaki güvenlik bariyerlerine çarpmasının ardından 1 kişi gözaltına alındı.

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İngilterede parlamento binası bariyerlerine araç çarptı

Polisten yapılan açıklamada, yerel saatle 07.37'de bir aracın parlamento binası dışındaki güvenlik bariyerlerine çarptığı belirtildi.

Araç sürücüsünün gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, olayda bazı sivillerin yaralandığı kaydedildi.

Geçen yıl bir saldırgan, kiralık aracını Westminster Köprüsü'nde saatte 120 kilometre hızla yayaların üzerine sürmüş, parlamentonun demir parmaklıklarına çarparak durmuştu.

Araçtan çıkarak parlamentonun girişindeki bir polisi bıçaklayan saldırgan, olay yerinde vurularak öldürülmüştü. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti. 

Kaynak: Reuters, AA

Etiketler: parlamento, İngiltere, bariyer, araç
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