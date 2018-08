Suudi Arabistan'dan Tesla hamlesi

ABD'li uluslararası elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama firması Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, şirketini hisse başına 420 dolardan borsadan çekmeyi düşündüğünü açıklamasının ardından, Suudi Arabistan'dan konuyla ilgili önemli bir hamle geldi.

"Suudi Arabistan varlık fonu yeterli sermayeye sahip"

Musk, Suudi Arabistan varlık fonunun, Tesla'yı borsadan çekmek için yeteri kadar sermayeye sahip olduğunu belirterek, son dönemde Tesla'nın yüzde 5'e yakın hissesinin fon tarafından borsada satın alındığını bildirdi.

Musk, Tesla'nın internet sitesinde yaptığı açıklamada, şirketin New York borsasından çekilme olasılığıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hisse başına 420 dolar teklifle şirketi New York borsasından çekme planını 2 Ağustos'ta Tesla'nın yönetim kuruluyla paylaştığını bildiren Musk, yönetim kurulunun isteği doğrultusunda borsadan çekilme kararını Tesla'nın büyük hissedarlarıyla görüştüğünü, geçen Salı günü de şirketin bütün hissedarlarını konu hakkında bilgilendirmek için konuyla ilgili Twitter'dan duyuru yaptığını belirtti.

Musk, Twitter hesabında, "Finansman garantilendi" ifadesini kullanması hakkında da açıklamalar yaptı.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.