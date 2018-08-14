Güney Kore'de 20 bin BMW'ye trafiğe çıkma yasağı

Güney Kore'de bu yıl 40 BMW aracı motor arızalarından kaynaklı yanması üzerine Ulaştırma Bakanlığı 20 binden fazla BMW marka aracın trafiğe çıkmasını yasakladı.

Bakanlık, geri çağrılan araçların en kısa sürede kontrolden geçirilmesi gerektiğini bildirdi.

Yasağa uymayanlara 1 yıla kadar hapis

Yarın başlanacak uygulama ile araçlarını kontrole götürmeyenlerin olası yangınlardan sorumlu tutulacağı ve yasağa uymayanların 1 yıla kadar hapis cezası alacağı bildirildi.

BMW sorunun üzerinde çalışıyor

BMW ise Güney Kore'deki araçlarda yaşanan problemin diğer ülkelerde yaşanmadığını ve sorunun üzerinde çalışıldığını açıkladı.

BMW, Güney Kore'de geçen yıl 42 modelde yaklaşık 106 bin aracı geri çağırmıştı.

Kaynak: AA