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Dünya
AA 15.04.2024 13:23

Pakistan'da şiddetli yağış ve yıldırım düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 39'a çıktı

Pakistan'ın güneybatısındaki eyaletlerde son 3 günde şiddetli yağış ve yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a yükseldiği bildirildi.

Pakistan'da şiddetli yağış ve yıldırım düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 39'a çıktı
[Fotograf: AP]

Dawn sitesinin haberine göre, afet kurumu yetkilileri, Pencap, Belucistan ve Hayber Pantunhva eyaletlerinde 3 gündür etkili olan şiddetli yağışlar ve yıldırım düşmesi nedeniyle en az 39 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yetkililer, hayatını kaybedenlerden çoğunun buğday hasadı sırasında yıldırım isabet eden çiftçilerden oluştuğu bilgisini paylaştı.

Başbakan Şahbaz Şerif, yetkililere yağışların etkili olduğu bölgelere acil yardım ulaştırılması talimatını verdiği açıklamasında bulundu.

Yağışların yol açtığı sellerde çok sayıda ev hasar görürken altyapıda da ciddi tahribat oluştu.

Pakistan'da 2022'de ülkenin üçte birini sular altında bırakan sellerde 2 bine yakın kişi yaşamını yitirmiş, 30 milyar dolar civarında hasar meydana gelmişti.

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