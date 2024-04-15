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Dünya
AA 15.04.2024 13:19

İsrail'de muhalefet lideri: Netanyahu ve hükümeti İsrail için varoluşsal tehdit haline geldi

Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin "İsrail için varoluşsal bir tehdit haline geldiğini" ve "Tel Aviv'in caydırıcılığını kaybettiğini" söyledi.

İsrail'de muhalefet lideri: Netanyahu ve hükümeti İsrail için varoluşsal tehdit haline geldi

Lapid, partisinin haftalık olağan toplantısı öncesi gündeme ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetini hedef alan Lapid, "Netanyahu ve hükümeti İsrail için varoluşsal bir tehdit haline geldi." ifadesini kullandı.

Lapid, ABD'nin "İsrail'in güvenliğine yönelik taahhütlerini yerine getirdiğini ancak Netanyahu'nun bunu yapmadığını" ileri sürdü.

İsrail Başbakanı'na yönelik eleştirilerini sürdüren Lapid, Netanyahu nedeniyle "Tel Aviv'in caydırıcılığını kaybettiğini" söyledi.

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