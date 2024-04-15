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Dünya
AA 15.04.2024 12:16

Macron, Ürdün hava sahasında İran'a ait dronları vurduklarını belirtti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'e hava saldırısı düzenleyen İran'a ait dronları Ürdün hava sahasında vurarak engellediklerini bildirdi.

Macron, Ürdün hava sahasında İran'a ait dronları vurduklarını belirtti

Başkent Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na 100 gün kala Fransız BFMTV ve RMC kanallarının ortak programına konuk olan Macron, uluslararası spor organizasyonunu ve Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Macron, İran'ın İsrail'e yönelik bu hafta sonu gerçekleştirdiği saldırıya değinerek, Tahran'ın Şam'daki konsolosluğuna 1 Nisan'da İsrail tarafından düzenlenen saldırıya "orantısız" yanıt verdiğini savundu.

Fransa Cumhurbaşkanı, "Bu, İsrail'in zaferi çünkü füzelerin ve dronların neredeyse tamamını durdurmayı başardılar." dedi.

Macron, hafta sonu Ürdün'ün talebi üzerine ülke hava sahasında İran'dan gelen dronları kendi uçaklarıyla vurduklarını belirtti.

Fransa'nın Ürdün'de askeri üssünün bulunduğunu anımsatan Macron, Ürdün hava sahasının ihlal edildiğini söyledi.

Orta Doğu'da gerilimin tırmanmasını istemediklerinin altını çizen Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yanı sıra dünyanın farklı bölgelerindeki çatışmalara Olimpiyatlar sırasında ara verilmesini istedi. Macron, bu konuda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den yardım talep edeceğini dile getirdi.

Olimpiyatlar sırasında tehdit oluşması durumunda açılış töreninin Trocadero Meydanı veya Stade de France gibi daha sınırlı bir alanda yapılabileceğine işaret eden Macron, bu uluslararası organizasyon boyunca her gün 20 bin özel güvenlik görevlisinin çalışacağını belirtti.

Macron, Olimpiyatlara Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davet edilemeyeceğini söyleyerek, Rus sporcuların milli marşları ve bayrakları olmadan etkinliğe katılım gösterebileceklerini dile getirdi.

Rus sporcuların sadece "tarafsız" olarak gelebilecekleri bu uluslararası yarışmaya İsrailli sporcuların katılım göstermesiyle ilgili Macron, "Rusya'nın aksine, İsrail'e saldırgan diyemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Mali asıllı Fransız şarkıcı Aya Nakamura'nın Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde şarkı söylemesini istediğini bir kez daha dile getiren Macron, bu konuda şarkıcının ırkçı tepkilere maruz kalmasını eleştirdi.

Macron, Olimpiyatlar kapsamında Seine Nehri'nde yüzeceğine söz vererek, spor konusunda ayrıca Fransa'da uluslararası zirve düzenleyeceklerini duyurdu.

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