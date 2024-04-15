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Dünya
AA 15.04.2024 11:47

İsrail askerlerinin Nablus baskınında 1 Filistinli öldü, 2'si yaralandı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine düzenlediği baskında 1 Filistinli hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İsrail askerlerinin Nablus baskınında 1 Filistinli öldü, 2'si yaralandı
[Fotoğraf: Arşiv]

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, kentteki bazı mahallelere baskın düzenledi; bölge sakini Filistinliler baskına tepki gösterdi.

İsrail askerlerinin Meriç Mahallesi'nde bir binayı kuşatma altına aldığı ve mahalleden silah seslerinin geldiği aktarıldı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada da, İsrail askerlerinin baskınında gerçek mermi isabet eden 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 2'sinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, sağlık ekiplerinin yaralılara olay yerinde müdahale ettiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

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