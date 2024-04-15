İsrail'in, Nuseyrat Kampı'na düzenlediği saldırıda ölen Filistinlerin sayısı 5'e yükseldi

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları Nuseyrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısında Arabi ailesine ait bir evi bombaladı.

İlk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü saldırıda, 2 yaralının daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 5'e yükseldi. Saldırı sonucu çok sayıda sivilin yaralandığı belirtildi.

İsrail güçleri, ayrıca Nuseyrat'taki Asar binasını da topçu atışlarıyla hedef aldı.

Beyt Lahiya'daki kum bariyerlerin altında kalan cansız bedenler

Öte yandan Filistinli sağlık ekipleri, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da kurduğu kum bariyerlerin altında çok sayıda cansız beden bulunduğunu açıkladı.

Sağlık ekipleri, sabah saatlerinden bu yana Han Yunus'un farklı bölgelerinden 4 cansız beden çıkarıldığını aktardı.

Sağlık kaynakları Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 Filistinlinin öldüğünü ve kamptaki bir caminin tamamen yıkıldığını belirtmişti.

İsrail ordusu, 11 Nisan'dan bu yana Nuseyrat Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarını sürdürüyor.