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Dünya
AA 01.07.2023 17:06

Pakistan'da polis merkezine bombalı saldırıda bir emniyet mensubu yaralandı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde polis merkezine el bombasıyla düzenlenen saldırıda bir polis yaralandı.

Pakistan'da polis merkezine bombalı saldırıda bir emniyet mensubu yaralandı
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

Geo News televizyonundaki habere göre, Belucistan'ın başkenti Kuetta şehrinde bir polis merkezine kimliği bilinmeyen motosikletli kişiler tarafından el bombasıyla saldırı düzenlendi.

Bombalı saldırıda bir polis yaralandı, polis merkezinde yangın çıktı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör saldırıları arttı

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Peşaver'de 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğu polis 102 kişi hayatını kaybetmiş, Belucistan'da 6 Mart'taki intihar saldırısında da 10 emniyet mensubu yaşamını yitirmişti.

Belucistan'ın Zhob bölgesinde, Cemaat-i İslami Partisi lideri Siracül Hak'ın konvoyuna 19 Mayıs'ta intihar saldırısı düzenlenmişti. Partinin Genel Sekreteri Emirül Azim, parti lideri Hak'ın, intihar saldırısından yara almadan kurtulduğunu ve saldırganın öldüğünü açıklamıştı.

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