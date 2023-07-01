Pakistan ve Hindistan, mahkum takası listelerini karşılıklı olarak paylaştı

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 42'si sivil, 266'sı balıkçı 308 Hint mahkuma ilişkin bilgiler iki ülke arasındaki mahkum takası anlaşması gereği Hindistan'a verildi.

Yeni Delhi yönetimi de Hindistan'daki cezaevlerinde bulunan 343'ü sivil, 74'ü balıkçı 417 Pakistanlı mahkumun bilgilerini paylaştı.

İslamabad, Hindistan'dan, cezalarını tamamlayan Pakistanlı sivilleri ve balıkçıları serbest bırakmasını talep etti.

İki ülke arasındaki anlaşma gereği yılda 2 defa karşılıklı mahkumlara ilişkin bilgi paylaşımı yapılıyor.

Listeler, iki ülkenin mahkum değişimi sırasında iade etmeyi kabul ettiği isimleri içeriyor.

İki ülke, özellikle teknolojik ekipmanı bulunmadığı için sınır ihlali yapan balıkçıları sık sık gözaltına alıp ihlal nedeniyle mahkum ediyor.