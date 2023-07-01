Libya’da Türk şirketi tarafından yapılan park açıldı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe şehir parkının açılış töeninde yaptığı konuşmada, iki sene öncesine kadar Libya'yla ilgili haberlerin savaş içerikli olduğunu, bugün ise yapım, inşa ve mutluluk ortamı yaşadıklarını ifade etti.

Hükümetlerin vatandaşa hizmet etmek ve halkı mutlu etmek için var olduğunu dile getiren Dibeybe, “Hükümetler ülkenin kaynaklarını sizin için kullanmak üzere iş başına gelir. İnşallah her gün yeni bir park, yeni bir tiyatro, yeni bir yol, yeni bir okul, yeni bir enstitü ve yeni bir üniversite açacağız. Bunu kanınız ve canınızı verdiğiniz bu vatanın doğusu, batısı ve güneyindeki bütün kentlerinde gerçekleştireceğiz. Misrata böyle bir parkın yapılmasını çoktandır bekliyordu. Hepinize hayırlı olsun. Daha iyi bir Libya geleceğine doğru ilerliyoruz” diye konuştu.

"Türk firmalarının Libya’ya geri dönüşü olmasını temenni ediyorum"

Misrata Belediye Başkanı Mahmud el-Sukutri de şehir parkının bulunduğu alanın daha önce insanların çöp attığı ve gece geç vakitlerde suçluların toplandığı bir mekan olduğunu, şimdi ise güzel bir gezi parkı haline dönüştüğünü söyledi.

Parkın Misrata halkına ücretsiz hizmet edeceğini belirten Sukutri, “Kentimizde insanların böyle nefes alabileceği bir alan yoktu. İçinde kafeler ve restoranların da bulunduğu güzel bir park yapıldı. Bunun Türk firmalarının Libya’ya geri dönüşü olmasını temenni ediyorum” dedi.