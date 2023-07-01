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Dünya
AA 01.07.2023 14:31

Putin, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi yaptı.

Putin, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü
[Fotograf: Reuters]

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Filistin lideri Abbas, Rusya yönetiminin 24 Haziran olayları sırasında anayasal düzeni ve kanunu korumaya yönelik attığı adımlara tam destek verdiğini aktardı.

İki lider, görüşmede Rusya ile Filistin arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi yönünde karşılıklı tutumlarını ifade etti.

Rus tarafı, Filistin-İsrail krizine mevcut uluslararası hukuk zemininde adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması yönündeki tutumunu teyit etti.

Devlet Başkanı Putin, Abbas’ı ve tüm Filistin halkını Kurban Bayramı dolayısıyla tebrik etti.

Putin ve Abbas, temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

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