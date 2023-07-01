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Dünya
AA 01.07.2023 14:13

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, ülkesinin NATO’ya alınmasının desteklenmesini istedi

Kiev’in, savaş sürerken Ukrayna’nın NATO’ya alınmasını beklemediğini ifade eden Kuleba, "Ancak savaştan sonra Avrupa’nın Ukrayna’yı NATO üyesi olarak kabul etmemesi intihar olur." dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, ülkesinin NATO’ya alınmasının desteklenmesini istedi
[Fotograf: Reuters]

Kuleba, Die Welt, Bild ve Politico gazetelerine yaptığı açıklamada, 2008’de Bükreş’te düzenlenen NATO Liderler Zirvesi’nde Ukrayna’nın üyeliğine karşı çıkan dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel’in "yaptığı hatayı" Almanya’nın tekrarlamamasını isteyerek o dönem alınan kararın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Gürcistan’a girmesine ve Kırım’ı ilhak etmesine kapıları açtığını savundu.

Kuleba, Ukrayna’nın NATO’nun dışında olmasının savaşın hala bir seçenek olduğu anlamına geleceğini belirterek “Rusya'nın Avrupa'ya ve bir bütün olarak Avrupa-Atlantik bölgesine yönelik saldırganlığına kapıyı kapatmanın tek yolu Ukrayna'yı NATO'ya kabul etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Ukrayna’nın NATO üyeliğinin Rusya ile başka ve daha büyük savaşa yol açmayacağını savundu.

Rusya’nın NATO üyesi Ukrayna’ya bir kez daha saldırmaya cesaret edemeyeceğini vurgulayan Kuleba, "Bu barışın yoludur." şeklinde konuştu.

Kuleba, Ukrayna’nın aynı zamanda Almanya’nın ve diğer Batılı ülkelerin NATO’nun doğu kanadını savunmasına ilişkin yükünü hafifleteceğini kaydederek “Bu yükü omuzlarımıza alacağız." ifadelerini kullandı.

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