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Dünya
AA 01.07.2023 15:59

Macron Almanya ziyaretini erteledi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkede bir gencin polis kurşunuyla öldürülmesiyle patlak veren ve devam eden olaylar nedeniyle 2-4 Temmuz'da Almanya'ya yapacağı ziyareti erteledi.

Macron Almanya ziyaretini erteledi
[Fotograf: Reuters]

Fransa'da Nael M. isimli genç sürücünün polisin ateş açması sonucu öldürülmesinin ardından ülkenin birçok yerinde protestolar düzenleniyor ve şiddet olayları yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Macron, söz konusu olaylar sebebiyle  2-4 Temmuz'da Almanya'ya yapacağı ziyareti erteledi.

Fransa'da protestoların 4. gecesinde 1300'ü aşkın kişi gözaltına alındı
Fransa'da protestoların 4. gecesinde 1300'ü aşkın kişi gözaltına alındı

Ne olmuştu?

Polis, 27 Haziran'da Nanterre'de 3 kişi bulunan ve sürücüsü "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışıyor.

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