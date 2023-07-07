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Dünya
AA 07.07.2023 19:49

Pakistan'da muson yağmurları sebebiyle 25 Haziran'dan bu yana 50 kişi öldü

Pakistan’da etkili muson yağmurları sebebiyle 25 Haziran’dan bu yana 14’ü çocuk 50 kişi hayatını kaybetti, 87 kişi yaralandı.

Pakistan'da muson yağmurları sebebiyle 25 Haziran'dan bu yana 50 kişi öldü
[Fotograf: AA]

Ulusal Afet Yönetim Ajansından (NDMA) yapılan açıklamaya göre, muson yağmurları ülke genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağışlar nedeniyle 25 Haziran’dan bu yana Pencap eyaletinde 10’u çocuk 34 kişi yaşamını yitirdi, Hayber Pahtunhva eyaletinde ise 4’ü çocuk 10 kişi öldü.

Belucistan eyaletinde 5, Azad Cammu Keşmir bölgesinde ise 1 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede 25 Haziran’dan bu yana muson yağmurları nedeniyle toplamda 14’ü çocuk 50 kişi öldü, 87 kişi yaralandı.

Devam eden yağışlar dolayısıyla 60’tan fazla ev zarar gördü.

Her yıl haziran-eylül döneminde meydana gelen muson yağmurları, Pakistan'da büyük hasara yol açıyor.

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