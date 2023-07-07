Hindistan'da 293 kişinin öldüğü tren kazasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

The New York Times'ın haberine göre, Hindistan'daki tren kazasının ardından yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler oldu.

Soruşturmayı yürüten CBI, "yolcuların güvenliğini tehlikeye atma", "taksirle adam öldürme" ve "delilleri karartma" suçlarından 3 demir yolu çalışanının gözaltına alındığını açıkladı.

Bu kişilerin mühendis ve teknisyen olarak çalıştığını belirten CBI, soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Orissa eyaletinde Balasore bölgesindeki Bahanaga Bazar Tren İstasyonu yakınlarında 2 Haziran Cuma günü iki yolcu ve bir yük treninin karıştığı kazada 293 kişi hayatını kaybetmiş, 1000'den fazla kişi yaralanmıştı.

Demir yolları yetkililerince başlatılan incelemede, ilk tespitlere göre kazaya "sinyal hatası"nın yol açmış olabileceği belirtilmişti.

Coromandel Ekspresi için önce geçiş sinyali verilip daha sonra sinyalin kesilmesine karşın ana hatta giren tren, yük treni ile çarpışmıştı.