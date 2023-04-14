Açık 3.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.04.2023 06:29

Pakistan'da hükümet ile Anayasa Mahkemesi arasında "tasarı" krizi sürüyor

Pakistan’da, Anayasa Mahkemesi başkanının ihtiyari yetkilerini kısıtlamayı amaçlayan yasa tasarısının yargı bağımsızlığına aykırı olduğu gerekçesiyle uygulanmasının Anayasa Mahkemesi heyeti tarafından durdurulması, hükümet ile mahkeme arasındaki krizi derinleştirdi.

Pakistan'da hükümet ile Anayasa Mahkemesi arasında "tasarı" krizi sürüyor

Ulusal basındaki haberlere göre, aralarında Anayasa Mahkemesi Başkanı Ömer Ata Bandial’ın da bulunduğu 8 kişilik mahkeme heyeti, hükümetin parlamentonun alt ve üst kanadından geçirdiği yasa tasarısını görüştü.

Mahkeme heyeti, Anayasa Mahkemesi başkanının ihtiyari yetkilerini kısıtlamayı amaçlayan yasa tasarısının yargının bağımsızlığına karşı olduğunu belirtti.

Yasa tasarısının Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından onaylansa da onaylanmasa da uygulanamayacağı değerlendirmesinde bulunan mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmayı 2 Mayıs’a erteledi.

Hükümetten karara tepki

Koalisyon hükümeti ise Anayasa Mahkemesinin kararına tepki göstererek, mahkeme heyetinin aynı fikre sahip yargıçlardan oluştuğuna işaret etti.

Hükümet, mahkeme kararını "adaletin katledilmesi" olarak değerlendirdi.

Alvi, tasarıyı geri göndermişti

Anayasa Mahkemesinin ihtiyari gücü meselesi, Pakistan’da uzun yıllardır hükümetler ve yargı arasındaki münakaşaların başında geliyordu.

İhtiyari güç ile Anayasa Mahkemesi Başkanı, herhangi bir talebe gerek duymadan kendi inisiyatifiyle işlemlerde bulunabiliyor.

Anayasa Mahkemesi başkanının ihtiyari gücünü kısıtlayan düzenleme, 29 Mart'ta Ulusal Meclisten, 30 Mart'ta Senatodan geçmiş ve imzalaması için Cumhurbaşkanı Alvi'ye gönderilmişti.

Alvi ise tasarının yasama organının yetkisinin ötesinde olduğuna işaret ederek, yeniden değerlendirilmesi için düzenlemeyi parlamentoya geri göndermişti.

Söz konusu tasarı, 10 Nisan'da parlamentonun alt ve üst kanadının ortak oturumunda tekrar kabul edilmiş ve imzalaması için Alvi'ye ikinci kez gönderilmişti.

ETİKETLER
Pakistan
Sıradaki Haber
Lady Gaga, Biden'ın yeni kültür ve sanat danışmanı oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:57
Selahaddin Eyyubi Camii bugün ibadete açılıyor
06:40
Kuzey Kore, bugüne kadarki "en güçlü" füzesini test etti
06:35
Kamyonun çarptığı direk otomobilin üzerine devrildi: 3 yaralı
06:32
Hollanda Başbakanı Rutte iftara katıldı
06:28
Lady Gaga, Biden'ın yeni kültür ve sanat danışmanı oldu
06:25
Katar: Esed ile normalleşmeye dair söylenen her şey sadece spekülasyon
Ülke genelinde hava sıcaklıkları artacak
Ülke genelinde hava sıcaklıkları artacak
FOTO FOKUS
Terör örgütü PKK'nın sivil katliamları: Muttalip Çelik'in 28 yıldır acısı hala taze
Terör örgütü PKK'nın sivil katliamları: Muttalip Çelik'in 28 yıldır acısı hala taze
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ