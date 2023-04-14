Pakistan'da hükümet ile Anayasa Mahkemesi arasında "tasarı" krizi sürüyor

Ulusal basındaki haberlere göre, aralarında Anayasa Mahkemesi Başkanı Ömer Ata Bandial’ın da bulunduğu 8 kişilik mahkeme heyeti, hükümetin parlamentonun alt ve üst kanadından geçirdiği yasa tasarısını görüştü.

Mahkeme heyeti, Anayasa Mahkemesi başkanının ihtiyari yetkilerini kısıtlamayı amaçlayan yasa tasarısının yargının bağımsızlığına karşı olduğunu belirtti.

Yasa tasarısının Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından onaylansa da onaylanmasa da uygulanamayacağı değerlendirmesinde bulunan mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmayı 2 Mayıs’a erteledi.

Hükümetten karara tepki

Koalisyon hükümeti ise Anayasa Mahkemesinin kararına tepki göstererek, mahkeme heyetinin aynı fikre sahip yargıçlardan oluştuğuna işaret etti.

Hükümet, mahkeme kararını "adaletin katledilmesi" olarak değerlendirdi.

Alvi, tasarıyı geri göndermişti

Anayasa Mahkemesinin ihtiyari gücü meselesi, Pakistan’da uzun yıllardır hükümetler ve yargı arasındaki münakaşaların başında geliyordu.

İhtiyari güç ile Anayasa Mahkemesi Başkanı, herhangi bir talebe gerek duymadan kendi inisiyatifiyle işlemlerde bulunabiliyor.

Anayasa Mahkemesi başkanının ihtiyari gücünü kısıtlayan düzenleme, 29 Mart'ta Ulusal Meclisten, 30 Mart'ta Senatodan geçmiş ve imzalaması için Cumhurbaşkanı Alvi'ye gönderilmişti.

Alvi ise tasarının yasama organının yetkisinin ötesinde olduğuna işaret ederek, yeniden değerlendirilmesi için düzenlemeyi parlamentoya geri göndermişti.

Söz konusu tasarı, 10 Nisan'da parlamentonun alt ve üst kanadının ortak oturumunda tekrar kabul edilmiş ve imzalaması için Alvi'ye ikinci kez gönderilmişti.